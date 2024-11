Krank! Salzburger Duo fällt zum Saisonstart aus

Die stärkste ÖSV-Dame der Vorsaison lag mehrere Tage flach, soll am Mittwoch aber die Reise zum Weltcupauftakt in Kontiolahti (Fin) mitmachen, wo am Wochenende vier Staffelbewerbe (Single Mixed, Mixed, Herren, Damen) über die Bühne gehen sollen.