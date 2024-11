„Zuckerl wird zur Koalition der bitteren Pillen“

Zur Frage, wer Nachfolger von Werner Kogler an der Grünen Parteispitze werden wird, sieht Eva Glawischnig neben dem Grünen Landesrat Stefan Kaineder vor allem Leonore Gewessler, die durch ihre Zuspitzung von Themen eine tragende Rolle bei den Grünen eingenommen hätte. Und auch Alma Zadic. Sigi Maurer sehe sie hingegen nicht: „Maurer war und ist eine Technikerin der Macht. In der Verhandlungsführung. Oder auch beim Hin und her tauschen.“ Mölzer, lakonisch über Gewessler und Zadic: „Die beiden Damen sorgen für einen weiteren Stimmenrückgang bei den Grünen. Meine Trauer darüber hält sich aber in Grenzen.“