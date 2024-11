Black-Wings-Kapitän versteigert seine Goldlocken!

Sechs Siege in Serie feierte Eishockey-Linz zuletzt. Ändert nichts daran, dass die Aufgabe am Mittwoch eine haarige Angelegenheit wird, denn es geht zum Tabellenführer der win2day ICE Hockey League, zu Fehervar nach Ungarn! Kapitän Brian Lebler, der in der aktuellen Saison bei zehn Toren und fünf Assists hält wird freilich mit gewohnter wallender Langhaarfrisur auflaufen. Die sich aber bald ändern wird!