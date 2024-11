Kompany-Lob: „Konrad hat es überragend gemacht“

Auf der Rechtsverteidiger-Position konnte Laimer bei den Bayern auch in der aktuellen Saison durchaus überzeugen. Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Raphael Guerreiro, der zeitweise in der Defensivarbeit überfordert scheint, strahlt der Österreicher Ruhe aus. „Konrad hat es überragend gemacht in dieser Rolle“, lobt ihn deshalb auch Trainer Kompany.