Rosé: K-Pop-Stars stehen unter enormem Druck

Perfekter als perfekt

Die Musikerin sprach jetzt darüber, wie hart der Anfang in der strengen südkoreanischen Musikindustrie gewesen sei. Rosé verriet in einem Interview mit der Zeitung „New York Times“: „Wir wurden darauf trainiert, uns immer auf die perfekteste, perfekteste Weise zu präsentieren. Und selbst als wir online mit unseren Fans interagierten, war ich bereit dazu, perfekte Antworten zu geben und ihnen zu geben, was sie wollten. Und dafür zu sorgen, dass ich für alle das perfekte Mädchen bin.“