Betagte Lenkerin (70) von eigenem Pkw überrollt

Einen Albtraum hat eine Mühlviertler Pensionistin am Montag in Lichtenberg erlebt. Die Frau war aus ihrem Auto gestiegen, doch dieses setzte sich plötzlich in Bewegung. Beim Versuch, es zu stoppen, wurde die 70-Jährige überrollt. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen, sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.