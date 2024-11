Nach der Befreiung zittert der GAK um seine Abwehr

Serienausfälle lassen die GAK-Fans allerdings für das Samstag-Heimspiel gegen den WAC zittern: Nach Gantschnig, der wie Frieser in Linz passen musste, handelten sich Jovicic und Rosenberger Sperren ein, Graf musste verletzt vom Platz. Vier Verteidiger drohen auszufallen! Doch Elsneg beruhigt: „Lukas Graf hat eine leichte Gehirnerschütterung, es schaut aber so aus, als wäre das nicht allzu schlimm. Marco Gantschnig wird nach seinem Bänderriss diese Woche wieder ins Training einsteigen. Und Michi Lang hat’s in der Dreierabwehr richtig gut gemacht.“