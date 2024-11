19 Millimeter: In der Stadt herrscht Spinnen-Alarm

Die Art lebt ursprünglich an Felsen, Baumstämmen und kann daher gut „klettern“ – dadurch hält sie sich bei uns gerne in Wohnungen oder Häusern bzw. in der Nähe von Häusern, auf Fassaden, Terrassen auf. In Simmering wurde sie im Garten auch schon unter einer Grillabdeckhaube entdeckt.