Drei Ausfälle und ein zufriedener Mellauer in Levi

Bangen um Startnummer

Apropos Levi: Nachdem Moritz Zudrell dort am Samstag beim ersten Europacup-Slalom der Saison noch auf Rang 15 gefahren war, kam am Sonntag das Aus in Lauf eins. „Ich bin einfach im Steilhang weggerutscht“, sagte der 19-jährige Silbertaler, der bereits davor vom Wind im Flachstück nicht begünstigt war und bis zur ersten Zwischenzeit viel Zeit verloren hatte. „Ich hoffe nur, dass ich mich in den Top-30 der Startliste halten kann.“