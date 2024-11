Leicht bekleidet abgestürzt und beinahe erfroren

Zu einer schwierigen Rettungsaktion wurden am Samstagabend Alpinpolizisten, Bergretter, Hubschrauber und Feuerwehrleute in OÖ alarmiert. Eine 18-jährige Portugiesin stürzte im Bereich der Hohen Scharte bei Bad Goisern rund 70 Meter ab, blieb spärlich bekleidet im Schnee liegen. Sie konnte noch selbst per Handy Hilfe rufen.