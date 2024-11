Wals fixierte 56. Titel der Klubhistorie daheim

„Immer wieder aufs Neue sensationell“

In der Freistil-Runde - auswärts hatten die Salzburger überragende sechs der sieben Kämpfe gewonnen – folgte die Kür des Rekordchampions zum 56. Titel in der 72. Ligasaison. Zwar verloren der junge Cikel (verletzte sich dabei am Knie), Ragginger und Huber. Doch mit den Siegen von Olympia-Silbergewinner Matcharashvili, Itschakaev, Marchl und Muhamed Bektemirov war der Titel mit einem 32:24, einem Gesamt-67:48, fix. „Es ist immer wieder aufs Neue sensationell. Man bekommt ja von außen nicht mit, was sich die ganze Woche abspielt und wie viel man investiert“, jubelte Außerleitner über seinen sechsten Titel als Trainer, seinen 21. als Aktiver und Betreuer. Sportchef Florian Marchl pflichtete ihm bei: „Welktklasse! Besonders stolz sind wir auch auf die Erfolge im Nachwuchs.“ Lohn für das allererste Titel-Quadrupel des stolzen Rekordchamps: Der traditionelle Klub-Ausflug Mitte Dezember nach Wagrain.