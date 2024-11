Mit 78 Jahren Konzernchef: „Mein Lebenselixier!“

Arbeiten bis in hohe Alter – sind Sie damit auch ein Vorbild in der eigenen Firma?

Ich gratuliere persönlich allen Mitarbeitern, die schon lange in der Firma sind, zu ihren Jubiläen. Es tut mir persönlich weh, wenn ich Mitarbeiter in die Pension verabschiede, die mit 62, 63 Jahren noch wie das blühende Leben ausschauen. Ich habe in der Firma einen 70er-Mitarbeiter, übrigens der zweitälteste im Konzern, den ich gerne als Beispiel nenne, mit welcher Freude er zur Arbeit geht. Es ist eine generelle Frage, wie man mit älteren Arbeitnehmern umgeht, die uns aufgrund der demografischen Entwicklung in der Arbeitswelt fehlen werden. Vom Know-how, Wissen und vom Fleiß sind ältere Mitarbeiter eine große Stütze. Daher wünsche ich mir für diese Leute, die viel gearbeitet und Steuern bezahlt haben, einen Freibetrag und mehr Anreiz zum Arbeiten.