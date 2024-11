Nach Überholmanöver Lenker spitalreif geprügelt

Wilde Szenen spielten sich am späten Freitagnachmittag in Höfen im Tiroler Außerfern ab: Nach einem gefährlichen Überholmanöver gerieten sich auf einem Parkplatz zwei Männer in die Haare. Im Zuge des Streits attackierte der unbekannte Verkehrsrowdy den anderen Lenker (55) brutal. Das Opfer musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden.