Statt Grazer Party gab es eine Kärntner Watschn

Der Schmäh, der lief. Schon vor dem Spiel. Bei dem sich abseits und auf der Tribüne die 99ers- und KAC-Fan dicht aneinander drängten. Echte Pack-Derby-Stimmung, wie in alten Zeiten. So wie es sich bei einer gesunden Rivalität eben gehört. Die Halle war voll, wie seit Jahren nicht mehr, die Karten seit Wochen heiß begehrt. So war am Ende der Bunker mit 4126 Besuchern restlos ausverkauft.