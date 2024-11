Neue Ortstafeln von Unbekannten beschmiert

Juristisches Aufrüsten

Er will weiter dafür kämpfen, dass die umstrittenen Siedlungen bei Wiesen bleiben. Ein Anwalt sei bereits mit der Sache betraut worden. Dieser habe schon entsprechende Schreiben an das Landeshauptmann-Büro gerichtet. Sollte es wirklich so weit kommen, dass die Siedlungen an Bad Sauerbrunn gehen, will Weghofer dies rechtlich bekämpfen – bis zur letzten Instanz.