Bankräuber flüchtig: Wer hat diesen Mann gesehen?

Um 10.37 betrat der Unbekannte am Mittwoch die VKB-Filiale an der Kreuzung Zeppelin- und Schickmayrstraße in Linz. Mit einem Messer in der Hand ließ er sich, wie berichtet, Bargeld aus der Kasse geben – laut ersten Informationen war die Beute gering – und ergriff anschließend die Flucht.