William & Kates „unartiges“ Liebesgeheimnis

Ein Humor, der verbindet

Schon bei ihrer Verlobung 2010 erzählte William, wie der gemeinsame Sinn für Humor das Fundament ihrer Beziehung legte. „Wir haben uns an der Universität kennengelernt – in St. Andrews waren wir zunächst über ein Jahr lang befreundet, und von da an ist es einfach aufgeblüht. Wir haben einfach mehr Zeit miteinander verbracht, viel gekichert, viel Spaß gehabt und festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben und eine wirklich gute Zeit hatten“, sagte er damals strahlend.