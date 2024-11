Kebab um 350 Euro wegen Stopp auf Privatparkplatz

„Nur der Erwerb dieser neun Parkplätze hat es für uns erst möglich gemacht, hier ein Geschäft zu errichten“, so Szihn. Es gab Fälle, in denen Autos stundenlang und ganze Tage abgestellt waren, ohne dass in seinem Geschäft etwas gekauft wurde. „Ich möchte betonen, dass es uns nicht um Strafzahlungen geht, sondern darum, den Parkplatz für unsere Kunden freizuhalten. Wir als Handwerksbäckerei und Nahversorger haben definitiv nichts dagegen, wenn unsere Kunden ihren Einkauf bei uns auch mit anderen Erledigungen in der Gegend verbinden.“