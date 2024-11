Orangerie: Welterbe-Stätte für 7 Millionen Euro

In Abstimmung mit der Salzburger Sachverständigenkommission und dem Bundesdenkmalamt wurde eine neue Dachform für das Gebäude geplant. Die Fassade des Museums soll in ihrem Erscheinungsbild und ihrer Materialität erhalten bleiben. Die bestehenden haustechnischen Anlagen stammen teilweise noch aus den 1970er Jahren und werden daher neu in Hinblick auf den heutigen Stand der Technik und vor allem auf den Bedarf zum Betrieb des Museums errichtet. Die Kosten der baulichen Maßnahmen belaufen sich auf 5,48 Millionen Euro netto – für die Ausstattung fallen nochmals 1,5 Millionen Euro an.