Irre! Coach am Morgen geholt und am Abend gefeuert

Aber alles der Reihe nach – am Dienstagmorgen hieß der Coach des Klubs noch Carmine Parlato. Nach der 0:1-Niederlage von Piacenza bei San Marino am Wochenende und lediglich drei errungenen Punkten in den vergangenen sechs Liga-Partien entschied sich Präsident Marco Polenghi allerdings für einen Schnitt: Er warf den erst seit dem 7. Oktober amtierenden Parlato hinaus und präsentierte Simone Bentivoglio als Nachfolger auf dem Trainerposten.