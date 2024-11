„Setzen Politik um, für die wir gewählt wurden“

„Wir setzen jene Politik um, für die wir gewählt wurden“, hielten die steirische Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl und die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner am Donnerstag dagegen. Und kündigten gleich noch weitere Maßnahmen an: „Wir haben gerade erfahren, dass der Bund Fördermittel für Grazer Radwege in der Höhe von 9,3 Millionen Euro freigibt“, sagte Schwentner.