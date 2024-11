Tom Kaulitz enthüllt, was ihn an Heidi Klum nervt!

Montagmorgen am schlimmsten

Für Tom sei der Montagmorgen „der schlimmste Morgen von allen“. Der Musiker fügt hinzu: „Wenn ich dann höre, dass Heidi schon wach ist und schon ihren Tag anfängt … Ich hatte nämlich meinen Wecker eigentlich auf 7.30 Uhr gestellt und geplant, noch ein paar Mal zu snoozen. Spätestens um acht Uhr wollte ich loslegen. Aber wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie herumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht.“ Dann könne „man ja eigentlich nicht weiterschlafen“.