Eine Wertschätzung für die Zusteller der „Krone“

„Bezahlter Frühsport“ treibt die einen an ...

Was sie motiviert, um 3 Uhr in der Früh aufzustehen und die „Krone“ und andere Zeitungen bis um 6 Uhr in der Früh zuzustellen? „Für mich ist es wie bezahlter Morgensport“, sagt eine von ihnen. „Ich wollte meinen Kredit schneller abbezahlen“, meint ihre Kollegin. „Eigentlich wollte ich das damals nur ein paar Monate machen. Weil es mir so gefallen hat, sind es jetzt schon 22 Jahre“, heißt es am Nebentisch.