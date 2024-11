Wintereinbruch fordert bereits erste Unfälle

Linienbus in Unfall verwickelt

In St. Peter Freienstein kam es – vermutlich ebenso aufgrund der Schneefahrbahn – gegen 6 Uhr zu einem Unfall. Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Leoben befuhr mit ihrem Pkw den Kreuzungsbereich B 115 a/Hauptstraße. Ein gleichaltriger Mann aus Leoben schlitterte in dem Moment mit einem Linienbus in den Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw der 56-Jährigen, wodurch sie und ein weiterer Insasse leicht verletzt wurden. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.