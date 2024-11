Haariger „Wikinger“ will in Wien vor allem essen

Trotz Dreh mit Pitt: Muppets bevorzugt

Seager, der auch den beliebten YouTube-Kanal „Hairy Food Guy“ betreibt (und daher in Wien außer Klimt-Bilder bewundern vor allem „essen!“ will) kennt man in Österreich auch aus einer Werbung für ein Bauhaus, in der seine Liebe zu einer Säge thematisiert wurde. „Aber wir sind wieder getrennt“, lachte er. Obwohl er mit Brad Pitt „World War Z“ gedreht hat, bezeichnet er sein Mitwirken in „Puppets Most Wanted“ als seine Lieblingsrolle bisher. „Ich hatte nur drei Sätze, aber es war eine fantastische Erfahrung. Wer braucht Pitt, wenn man Kermit und Miss Piggy hat?“, schmunzelte er. Und auch wenn er Komödien liebt, spiele er „gerne den Bösewicht, den alle hassen“.