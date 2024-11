Mette-Marits Sohn kommt in Untersuchungshaft!

Neue schwerwiegende Vorwürfe

Am Dienstag hatte die Polizei bekanntgegeben, die Anschuldigungen um weitere Punkte auszuweiten: Unter anderem wird Høiby nun auch ein Verstoß gegen den Paragrafen 291 vorgeworfen, in dem in Norwegen Vergewaltigungsvergehen geregelt sind. Konkret geht es der Polizei zufolge um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann.