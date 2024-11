Im Westen nur wenig Neues, dafür viel Altes

Viel war im Wahlkampf über das Thema leistbares Wohnen diskutiert worden. Hier gehe es darum, die in die Wege geleiteten Vorhaben – eine attraktive Wohnbauförderung, Projekte wie Wohnen 550 und die angehobene Wohnbeihilfe – beizubehalten bzw. umzusetzen. „Wer eine bessere Idee hat – wir sind offen. Da gibt es keine Ideologie“, stellte Wallner fest. Er betonte die bessere Unterstützung von Familien, den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, die Entwicklung eines neuen Spitalsplans ab 2025 sowie die Beibehaltung der Linie in der Integration. Zunächst müsse die Sprache erlernt werden, dann gelte es, die hiesigen Werte zu akzeptierten und sich zu engagieren, wies Wallner auf den „Vorarlberg-Kodex“ hin. Mit neuem Koalitionspartner könnten in Zukunft auch die lange angekündigten Sanktionsmöglichkeiten durchgesetzt werden. „Diese Linie wird sich österreichweit 1:1 durchsetzen“, meint der Landeshauptmann.