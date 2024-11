„Semino Rossi war von meiner Version begeistert“

Die Kärntner Sängerin Charlien ist in der Schlagerwelt schon längst keine Unbekannte mehr. Im Sommer veröffentlichte sie gemeinsam mit Semino Rossi das Duett „The Music of My Heart“ (La Musica De Mi Corazon). Die erste Live-Performance des Songs fand bei der Starnacht am Wörthersee statt.