Historisch! Marach startet auch als Trainer durch

Lange hatte es Marach ohne Tour-Leben nicht ausgehalten. Erst 2022 hatte der heute 44-Jährige seine erfolgreiche Doppel-Karriere beendet. Im Vorjahr war er bereits retour auf der Tour. Der Steirer wurde Teil des Trainerteams von Mate Pavic, der im Ranking im „Niemandsland“ abgestürzt war. Mit Marach an seiner Seite ging es für den Kroaten wieder steil bergauf. Es folgten Turniersiege in Hongkong, Genf, French Open und Cincinnati. Die Krönung erfolgte nun in Turin mit der Nummer eins.