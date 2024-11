Nach Crash mit Polizeiauto in Wrack eingeklemmt

Nach Crash in Feld „gelandet“

In weiterer Folge geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Polizeiauto, in dem sich zwei Beamte (28 und 39 Jahre alt) befanden. „Der Pkw des 39-Jährigen kam nach dem Zusammenstoß im angrenzenden Feld unterhalb der L178 auf der Seite liegend zum Stillstand.“ Der Lenker wurde im Auto eingeklemmt und war nicht ansprechbar.