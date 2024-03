Kindergarten in Sachen Betreuung in der Offensive

Bereits seit September sind in 15 Gemeinden 22 Kindergärten mit 92 Gruppen in den Pilotbetrieb gestartet. „191 zusätzliche Gruppen, 51 Tagesbetreuungsgruppen und sechs Bewegungsräume werden im Rahmen dieser Projekte in heimischen Gemeinden realisiert“, so Teschl-Hofmeister. Für den zusätzlichen Betreuungsbedarf wurden auch die Förderrichtlinien angehoben: Zusätzliche Gruppen werden derzeit mit 48 Prozent anstatt wie bislang mit 27 Prozent gefördert.