Energiepreise steigen ++ ATACMS Raketen abgefeuert

Die geopolitischen Folgen des Krieges reichen weit über die Region hinaus. Die westlichen Sanktionen gegen Russland zeigen zwar Wirkung, doch der Kreml hat bisher keine Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert. Gleichzeitig belasten die hohen Energiepreise und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges Europa und die globale Wirtschaft. Der Krieg verändert auch die militärische Strategie in Europa: Die NATO hat ihre Präsenz an der Ostflanke deutlich verstärkt und Länder wie Schweden und Finnland haben ihren Weg in die Allianz gesucht.