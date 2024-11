„Die Vorwürfe werden sich ausräumen lassen“

Wie am Montag bekannt wurde, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Untreue und Vorteilsnahme Anklage gegen den ehemaligen Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser erhoben. Konkret geht es um Weihnachtsessen in den Jahren 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018 im Wert von durchschnittlich rund 1900 Euro pro Jahr, bei denen etwa 30 bis 35 Personen teilgenommen haben. Die Zuständigen der WKStA gehen davon aus, dass sich Rüdisser durch die Übernahme der Kosten für die Abendessen durch den Wirtschaftsbund in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen lassen hat und der Wirtschaftsbund dadurch einen Amtsträger in seiner Tätigkeit beeinflussen wollte.