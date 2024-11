10.000 Chancen für Jugendliche bei der Jobmesse

Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt ein drängendes Problem: Rund 63.000 junge Menschen in Österreich sind derzeit ohne Job, obwohl es gleichzeitig einen akuten Fachkräftemangel gibt. Besonders gravierend ist die Situation bei Jugendlichen ohne Schulabschluss. Doch es gibt auch Lichtblicke – wie die Jobmesse „10.000 Chancen“, die am Dienstag in der Marx Halle stattgefunden hat.