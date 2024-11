„Bis zur Wahrheit“: Sich dem Trauma stellen

„Bis zur Wahrheit“ (ARD, 20.15 Uhr) ist ein einnehmendes und entlarvendes Missbrauchsdrama mit der beliebten Maria Furtwängler in ihrer bislang mutigsten Rolle. Masturbation, Vergewaltigung, seelischer Bruch – in diesem intensiven Spiel geht die 58-Jährige aufs Ganze. „Wie es ist, sukzessive den Boden unter den Füßen zu verlieren, daran habe ich in meiner Vorbereitung intensiv gearbeitet: Was passiert da im Körper, wie verhält, wie bewegt sich jemand, dem so etwas passiert? Und klarmacht einen eine solche Rolle auch persönlich fertig, es dauert, das aus den Kleidern zu bekommen. Man kann das wissen, aber nicht verhindern.“