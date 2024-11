Metallträger traf Arbeiter, auf Piste ausgerutscht

Zwei folgenschwere Arbeitsunfälle ereigneten sich am Montag in Wattens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land und im Skigebiet in Hchötz im Ötztal. Ein Mann (54) wurde auf dem Gelände einer Firma von einem Metallträger getroffen. Dem anderen Arbeiter (59) wurde eine gesperrte Piste zum Verhängnis.