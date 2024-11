FPÖ-Chef Kunasek will „Schraubenlöser“ sein

Der Countdown zur steirischen Landtagswahl läuft. Dementsprechend setzen sich alle Spitzenkandidaten in dieser Woche noch ein letztes Mal in Szene – so auch Mario Kunasek am Montagabend in Wien. Thomas Prantner, Geschäftsführer der Kommunikations-Agentur C3, lotste den steirischen FPÖ-Chef zum Talk in den Managementclub. Der Einladung folgten zahlreiche Vertreter der heimischen Medien- und Wirtschaftswelt – gesichtet etwa Günter Dörflinger, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Kages, FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann, Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber. Und, besonders bemerkenswert, der ehemalige Voest-Zentralbetriebsrat Sepp Gritz. Ein Erzroter.