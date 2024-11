Stadt Wien übernimmt bei Messe wieder das Ruder

Stärkere Ausrichttung auf Bedürfnisse der Stadt

Für die Stadt Wien bietet die Übernahme eine strategische Chance. „Die Messe Wien ist ein entscheidender Motor für unsere Wirtschaft und die internationale Sichtbarkeit Wiens“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Ziel ist, die Spitzenposition Wiens als Tagungs- und Kongressstadt auszubauen und neue Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Jährlich zieht sie Millionen von Besuchern an und stärkt die internationale Sichtbarkeit der Stadt. Die nun gewonnene Eigenständigkeit ermöglicht es, die Entwicklung des Standortes stärker an den wirtschaftlichen und strategischen Zielen Wiens auszurichten. Wien Holding-Direktor Oliver Stribl ergänzt, dass der Messestandort durch diese Entscheidung nicht nur langfristig abgesichert, sondern auch gezielt weiterentwickelt werden kann.