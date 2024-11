Strahlende Augen: Das war der „Krone“-Familientag

Was gibt es Schöneres für eine Familie, als gemeinsame Erlebnisse. Zu einem eben solchen Erlebnis haben wir von der „Steirerkrone“ am Sonntag 1000 Mitglieder unserer Leserfamilie geladen: Denn auch heuer sind wir Partner von Lumagica in Frohnleiten und auch heuer stieg am ersten Sonntag des magischen Lichterparks im Golfclub Murhof der große „Krone“-Familientag.