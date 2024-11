Thiem über seine Zukunft in der Society

Vor fünf Jahren ließ sich Thiem bereits einmal von Baumann fotografieren. Nachdem die Bilder damals „wahnsinnig gut“ waren, freute sich der indes „pensionierte“ Tennisspieler über die Anfrage. „Bei diesem wichtigen Thema, war absolut klar, dass ich mitmache. Also da gab es keine langen Überlegungen.“ Wie in den allermeisten Familien, so erzählte er, seien auch seine Großeltern an Krebs erkrankt gewesen.