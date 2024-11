Tempobolzer verliert Auto und Probeführerschein

Bisher 35 Fahrzeuge in Tirol beschlagnahmt

Seit 1. März droht Extremrasern in Österreich bekanntlich der Verlust ihres Autos. Mit dem aktuellen Fall kam es in Tirol seither bereits zu 35 Sicherstellungen von Fahrzeugen. In 23 Fällen handelte es sich um Pkw, elfmal erwischte es Lenker von Motorrädern, einmal war sogar ein Klein-Lkw dramatisch zu schnell unterwegs.