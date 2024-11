Horror-Züchterin auf Flucht: Spur ins Burgenland

Es waren unfassbare Szenen, die sich in der Vorwoche bei einer Razzia auf dem Horror-Hof für Vierbeiner – nur 50 Kilometer von der österreichischen Grenze – in Ungarn abgespielt haben. Zwischen Müll, toten, bereits skelettierten Tieren und im Dreck hausten dort rund 200 Hunde hinter Gitterverschlägen, die mit artgerechter und liebevoller Aufzucht rein gar nichts mehr zu tun hatten. Die als „Zuchtstätte“ für Rassehunde getarnte „Vermehrungsstation“ gehörte einer amtsbekannten Welpenhändlerin mit österreichischem Pass, gegen die ein ungarischer Haftbefehl vorliegt, nachdem sie am Tag der Razzia aus dem Krankenhaus getürmt ist. Mittlerweile hat sich der Fall dramatisch ausgeweitet: Es wurden bisher über 500 Hunde beschlagnahmt, die aller Voraussicht nach für den Verkauf nach Österreich und Deutschland gedacht waren.