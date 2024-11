„Wir kommen mit dem Gas leicht über den Winter“

Der Gas-Stopp aus Russland war erwartet worden, doch stiegen die Preise an der Börse sofort. Die etwa 80.000 Haushalte in Oberösterreich, die auch heute mit Gas aufgewärmt werden, müssen sich in der aktuellen Heizperiode keine Sorgen machen. Das versprechen die großen Versorger Energie AG und Linz AG auf „Krone“-Anfrage. „Wir haben natürlich schon vorgesorgt. Unsere Speicher sind zu 95 Prozent voll“, sagt Karin Strobl von der Energie AG und verspricht, dass weder die Preise für Gas noch Strom angehoben werden und die Versorgungssicherheit gegeben ist.