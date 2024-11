Glitzer-Wunderwelt entsteht aus wahrer Höllenhitze

Es ist ein glitzerndes Schauspiel, wenn sich das Licht in sieben Millionen Glasmosaiksteinen bricht und spiegelt, welche die Fassade der Gläsernen Burg in Weigelsdorf, Bezirk Baden, zieren. Dahinter öffnet sich eine Welt faszinierender Glaskunst, die Hilde Kuchler in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen hat.