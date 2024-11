James Dean wurde von schwulem Lover erpresst

Laut „Jimmy: The Secret Life of James Dean” hatte Dean 1951 als Parkwächter neben den CBS Studios gearbeitet. Dort traf er auf Rogers Brackett, den Produzenten eines Radio-Dramas mit dem Titel „Alias Jane Doe“. Dieser bot dem 15 Jahre jüngeren Schönling eine Nebenrolle in seiner Show an – und gleichzeitig, bei ihm zu Hause einzuziehen.