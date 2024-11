Sturm „Man-yi“ verstärkt sich zu Super-Taifun

Die Philippinen werden jährlich von etwa 20 großen Stürmen getroffen, dabei gibt es immer wieder zahlreiche Tote. Zudem stürzen die Wetterphänomene Millionen Menschen in Armut. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich die Stürme immer näher an den Küsten bilden, schneller an Stärke zunehmen und länger über Land bleiben.