Gabalier wird Papa ++ Übergriffe auf Jakobsweg

Eine britische Zeitung macht Erfahrungsberichte von Frauen publik, die auf dem Camino de Santiago sexuell belästigt wurden. Männer sollen sich unter anderem am Rande des Pilgerpfads befriedigen. Fast alle der berichteten Übergriffe ereigneten sich in Spanien und Portugal. Die Frauen wurden immer dann von Männern belästigt, wenn sie auf dem Pilgerweg gerade allein unterwegs waren. Die Täter können jedoch häufig entkommen. Erschwerend kommt hinzu, dass an einigen Streckenabschnitten die Mobilfunkverbindung schlecht ist – die Opfer können daher kaum rechtzeitig Hilfe holen.