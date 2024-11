Rosige Aussichten für aufstrebende Weinregion

Salonsieg für Rosé

Der Weinbauer und seine Familie haben einen ausgezeichneten Heurigenbetrieb in Sigleß. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und innovativen Ansätzen macht diesen Betrieb zu einem besonderen Highlight in der Rosalia DAC. Besonders stolz ist man darauf, dass Lassl in diesem Jahr mit seinem Rosé sogar den Salonsieg holen konnte.