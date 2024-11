Warum wird immer der Erstgeborene König?

Dann hätte die logische Antwort stets gelautet: Wir suchen uns eben ein geeignetes Oberhaupt aus einer anderen Familie. So, wie das zum Beispiel bei den Wikingern der Fall war, wo immer nur der Erfolgreichste führen konnte. Aber was haben die stärksten Wikingerkönige dann gemacht? So schnell wie möglich eine Primogenitur eingeführt – auf dass ihre eigene Dynastie ungeachtet der Fähigkeiten der Nachkommen auf dem Thron bleibt.