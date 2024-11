Kalifornier brach in Bärenkostüm in Autos ein

Experte von Tierschutzbehörde identifizierte Angreifer

Um diesen tierischen Angriff zu melden und Geld für den Schaden zu kassieren, wurde der Versicherungsgesellschaft ein Video vorgelegt, dass Meister Petz bei seinem Vandalenakt in Aktion zeigen soll. „Bei genauerer Untersuchung des Videos stellte sich heraus, dass es sich bei dem Bären tatsächlich um eine Person in einem Bärenkostüm handelte“, hieß es in einer Erklärung der Versicherungsbehörde. Ein Biologe vom Department of Fish and Wildlife wurde dafür um seine Expertise gebeten, der den Eindringling eindeutig als Menschen identifizierte.